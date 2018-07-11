Черчесов взял на себя вину за незабитый пенальти Смолова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов взял на себя вину за неудачу нападающего Федора Смолова в послематчевой серии пенальти в игре с Хорватией в четвертьфинале чемпионата мира.

По словам Черчесова, он не смог верно оценить психологическое состояние футболиста, для которого ЧМ-2018 стал первым турниром такого уровня.

«Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо, в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание», - сказал тренер в эфире RT.

Специалист подчеркнул, что Смолов талантливый футболист, но «по той или иной причине сейчас у него не сложилось».

«Он все равно играл на команду, те минуты, что он получал, он максимально старался, и гол забил с пенальти Испании, важный гол», - добавил Черчесов.

После матча тренер не общался со Смоловым, чтобы дать ему время проанализировать случившееся, прийти в себя и найти силы «делать следующие шаги».

Напомним, сборная России в четвертьфинальном матче с Хорватией уступила только в серии пенальти и покинула ЧМ-2018.