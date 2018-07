Герои дня: Погба посвятил победу на ЧМ-2018 спасенным из пещеры в Таиланде детям

Французский футболист Поль Погба посвятил победу своей национальной сборной над Бельгией в полуфинале чемпионата мира юношеской футбольной команде, спасенной во вторник из затопленной пещеры в Таиланде после более чем двухнедельного заточения.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy