Герои дня: Погба посвятил победу на ЧМ-2018 спасенным из пещеры в Таиланде детям

Французский футболист Поль Погба посвятил победу своей национальной сборной над Бельгией в полуфинале чемпионата мира юношеской футбольной команде, спасенной во вторник из затопленной пещеры в Таиланде после более чем двухнедельного заточения.

«Эта победа посвящается героям дня. Отлично сработано, парни, вы очень сильные», — написал Погба в Twitter.

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy — Paul Pogba (@paulpogba) 10 июля 2018 г.

Двенадцать подростков из команды «Лесные вепри» и их тренер оказались заложниками пещеры Тхам Луанг, из-за поднявшегося в ней уровня воды. В результате сложнейшей спасательной операции всех ребят удалось вывести на поверхность.

Юный футболист и тренер, которых эвакуировали последними, провели в пещере в общей сложности 18 суток. 10 июля спасательная операция завершилась.