Путин поздравил Макрона с выходом Франции в финал ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин поздравил своего французского коллегу Эмманюэля Макрона с победой национальной команды его страны в полуфинале чемпионата мира по футболу над сборной Бельгии, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонного разговора, который состоялся сразу после матча, российский лидер передал поздравления всем французским болельщикам и президенту.

«Владимир Путин тепло поздравил Эмманюэля Макрона и всех французских болельщиков с победой их команды в этой игре и выходом в финал чемпионата мира», - цитирует сообщение ТАСС.

Также президент России по телефону поприветствовал короля Бельгии Филиппа, который также как и Макрон присутствовал на матче в Санкт-Петербурге. Он отметил, что «бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол».

Сборная Франции обыграла команду Бельгии со счетом 1:0 в полуфинале чемпионата мира, и вышла в финал турнира, где встретится с победителем пары Хорватия – Англия, матч между которыми пройдет 11 июля.

Финал состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».