Моуринью назвал ЧМ-2018 в России потрясающим

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал проходящий в России чемпионат мира по футболу потрясающим. Об этом он рассказал RT.

«Чемпионат мира — потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. В основном у всех прекрасное настроение», - отметил тренер.

По словам португальца, самые запомнившиеся моменты турнира – когда люди делали больше, чем от них кто-либо ожидал.

«Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор», - добавил он.

Моуринью подчеркнул, что ему запомнилась большая самоотдача российской команды в матче ¼ финала чемпионата с Хорватией.

«Россияне еле стояли на ногах в матче с Хорватией. Я был рад побывать в России и ощутить всё это», - отметил тренер.

Жозе Моуринью признался, что, хоть он и клубный тренер, ему хочется поучаствовать в чемпионате мира.