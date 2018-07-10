Умтити стал лучшим футболистом полуфинала ЧМ в игре между Францией и Бельгией

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити был признан лучшим игроком матча полуфинала ЧМ-2018 с командой Бельгии, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (FIFA).

Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Франции, а Умтити – единственный, кто забил гол в полуфинале чемпионата. Так, впервые на ЧМ-2018 Самюэль Умтити стал лучшим игроком встречи.

«Мы вместе со всеми трудились. Да, гол на моем счету, тем самым окупив всю работу в обороне. Мы сделали все, что смогли. С таким подходом мы можем выиграть этот чемпионат», – подчеркнул Умтити в эфире телеканала belN Sports.

Теперь французы встретятся в финале с победителем игры, которая состоится 11 июля. Сыграют сборные Хорватии и Англии.