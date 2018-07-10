Франция одолела Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018

Встреча сборных Франции и Бельгии в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Матч европейских грандов состоялся в Санкт-Петербурге.

Первый тайм команды завершили с нулевой ничьей, ни одной из сторон не удалось открыть счет. Однако в начале второго тайма французские футболисты заработали право на угловой, которым с успехом воспользовались. Самуэль Юмтити поразил ворота противников головой после результативной передачи.

Несмотря на отчаянное сопротивление и попытки восстановить счет, «красные дьяволы» не смогли сравнять счет. Сборной Бельгии предстоит матч за третье место с проигравшим из пары Хорватия – Англия, а сборной Франции – финальное противостояние с победителем из нее же. Заключительная игра ЧМ-2018 состоится 15 июля.