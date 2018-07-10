Жирков объявил о завершении карьеры в сборной России

Полузащитник Юрий Жирков завершил карьеру в сборной России по футболу. Об этом 34-летний игрок рассказал в интервью изданию «Спорт-экспресс».

«Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей», - поделился он.

Напомним, Юрий Жирков вышел на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании с больной ногой и в ходе игры получил травму. Игрок вынужден был пропустить четвертьфинала.

Юрий Жирков играл за национальную команду с 2005 года. Ранее о завершении международной карьеры после мундиаля объявили защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов.

Сборная России в упорной борьбе уступила команде Хорватии в ¼ финала ЧМ - 2018. Счет основного времени - 2:2, счет по пенальти - 4:3.