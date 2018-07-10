Игроки сборной Англии на тренировке развлекались с резиновыми курицами

Футболисты сборной Англии перед игрой с командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира – 2018 во время тренировки, которая 10 июля прошла на стадионе в Зеленогорске под Санкт-Петербургом, использовали вместо мяча резиновых куриц.

В ходе разминки англичане устроили игру в салки. Футболисты разделились на две команды и кидали друг в друга игрушки. По правилам игры, курица должна была коснуться одного из противников. После разминки тренировка продолжилась в обычном режиме.

Кадры этого процесса доступны в Twitter-аккаунте английской сборной.

Матч полуфинала чемпионата мира–2018 между сборными Англии и Хорватии состоится 11 июля на московском стадионе «Лужники». Игра начнется в 21:00 по местному времени.