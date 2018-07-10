Тренер сборной Англии – Я знал, что негатив о ЧМ является ложью

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своими впечатлениями о России, принимающей в этом году чемпионат мира по футболу, пишет РИА Новости.

Наставник английской команды отметил «потрясающую» организацию ЧМ – 2018 и остался доволен российским гостеприимством. Он заявил, что каком бы городе они ни выступали, везде их ждал очень теплый прием.

«То, как нас здесь принимают, – это просто фантастика, куда бы мы ни приехали», - заявил Саутгейт.

Он также рассказал о своем отношении к слухам, которые западные СМИ распространяли о России перед ЧМ – 2018.

«Я знаю, что было много историй в СМИ перед этим турниром, но я знал, что они окажутся ложью», - добавил наставник англичан.

Напомним, сборная Англия в четвертьфинале обыграла команду Швеции со счетом 2:0 и впервые с 1966 года пробилась в ½ финала, где встретится с Хорватией. Матч состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи в 21:00 по московскому времени.