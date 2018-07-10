«Реал» официально объявил об уходе Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду переходит в итальянский «Ювентус». Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Переход португальского футболиста обойдется «Ювентусу» в 105 миллионов евро. Зарплата Роналду в туринском клубе составит примерно 30 миллионов евро в год. Трансфер войдет в число самых дорогих в истории футбола.

«Годы, проведенные в мадридском "Реале", возможно, были самыми счастливыми в моей жизни. Я выражаю огромную благодарность этому клубу. Тем не менее, я считаю, что настало время открыть новый этап в моей жизни, и именно поэтому я попросил клуб отпустить меня», - приводятся слова футболиста на сайте «Реала».

Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 года и забил 450 голов в 438 матчах, что является рекордом в истории клуба.