СМИ: «Ювентус» купил Роналду за 100 млн евро

Уже завтра нападающий испанского «Реала» должен перейти в итальянский «Ювентус». Об этом сообщил в эфире передачи Jugones на El Chiringuito журналист Хосе Педрероль. Его слова приводит портал Sports.ru.

По информации издания, трансфер обошелся туринцам в 100 млн евро, а об официальном переходе будет объявлено завтра в полдень.

Ранее сообщалось, что Роналду на грани расторжения контракта с мадридским «Реалом» из-за разногласий по своим гонорарам.