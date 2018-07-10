Черчесов рассказал, какую хитрость применил против сборной Испании

Станислав Черчесов рассказал, как его подопечным удалось обыграть «красную фурию» и выйти в 1/4 финала ЧМ-2018. Его слова приводит канал RT. Черчесов рассказал, что за два года он и его подопечные наработали очень много схем игры.

«С Саудовской Аравией и Египтом выставили в старте четырёх защитников. Понимали, что в первом матче обязаны побеждать», - рассказал он.

Тренер отметил, что нужно было выигрывать стартовую игру с максимально возможным счетом для того, чтобы дать понять, что за сборную нужно болеть.

А вот со сборной Испании на поле вышли пять защитников, а главная «угроза» для «красной фурии» - Денис Черышев остался на скамейке запасных. Хотя именно под него тренер Испании вывел дополнительного защитника – Начо.

«В результате у соперника осталось меньше атакующих футболистов на поле», - объяснил Черчесов.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала и проиграла команде Хорватии по пенальти. Ранее отечественная сборная никогда не добиралась так далеко на мундиале.