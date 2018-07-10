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Эксперт объяснил, почему матч Франция-Бельгия будет лучшим на ЧМ-2018

Павел Кутаренко
17:21 10.07.2018
Победителя наверняка ждет футбольное бессмертие
Фото: LUKASZ SKWIOT/ CYFRASPORT/ Globallookpress

Спортивный обозреватель Дмитрий Дерунец прокомментировал «Звезде» предстоящий матч Франция Бельгия. По его мнению, это будет матчем номер один на ЧМ-2018.

«Во вторник в Петербурге матч номер один чемпионата мира - дерби звездных соседей, Бельгии и Франции. Страны граничат, в некоторых деревушках вдоль границы жители так и не могут определиться, за кого болеть. И просто радуются, что в финале чемпионата мира сыграет одна из близких им команд», - рассказал эксперт «Звезде».

Рассказал он и о тренере сборной Бельгии - Тьерри Анри. Он ранее играл в команде соседней страны. По мнению Дерунца, Анри - прекрасный наставник, он многому уже научил своих подопечных.

«Тьерри Анри. Великий французский форвард рубежа веков сейчас - один из тренеров сборной Бельгии. Учит их уму-разуму, рассказывает байки из своего богатого игрового прошлого. Даже такие звезды, как Азар, де Брейне, Лукаку, Компани слушают старшего товарища с открытыми ртами. Опыт побед у Анри невероятный, он словно наполняет бельгийцев уверенностью в себе. Российский чемпионат мира уже показал, что команда перестала зацикливаться на необходимости побеждать. Многих, порой, придавливали бесконечные штампы о золотом поколении. Но теперь злосчастный рубеж четвертьфинала преодолен, 11-миллионная Бельгия готова к величайшей победе в истории», - уверен Дмитрий Дерунец.

Однако, не сбрасывает он со счетов и Францию, которая хорошо проявила себя на этом мундиале.

«Франция готова тоже. Два года назад лишь дополнительное время и сумасшедший удар будущего чемпиона России в составе «Локомотива» португальца Эдера лишил страну золота домашнего Евро. За прошедшее время команда стала только сильнее. Новые таланты пробиваются в основу один за одним, конкуренция настолько высока, что место в заявке теряют даже признанные мастера (Коман, Ляказетт, Марсьяль, Дебюши). Французы играют в отработанных сочетаниях и по привычной схеме. Ворвались в число лучших на турнире крайние защитники Павар и Эрнандес. Бельгийский тренер Мартинес, наоборот, искусно лавирует между сильными сторонами соперников: дает поиграть всем заявленным и побеждает Англию; выпускает высоких и переламывает ход встречи с Японией; меняет тактику с трех центральных защитников на четырех в линию и шокирует Бразилию», - рассказал эксперт «Звезде».

Дмитрий Дерунец не сомневается, что игра будет насыщенной и интересной.

«Это будет великий матч. Победителя наверняка ждет футбольное бессмертие», - высказал он свое мнение.

Первый матч полуфинала сыграют Франция и Бельгия в 21:00 10 июля на стадионе «Санкт-Петербург».  

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