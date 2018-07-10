Футболисты «Вильярреала» встречают Черышева аплодисментами: видео

Полузащитник российской сборной Денис Черышев прибыл в распоряжение испанского «Вильярреала» после окончания выступления на ЧМ-2018. Одноклубники встретили спортсмена аплодисментами. Видео с прибытием Черышева на базу «Вильярреала» испанский клуб разместил в своем Twitter.

«Нас посетила одна из звезд чемпионата мира в России. Денис Черышев встретился со своими партнерами на базе клуба», - говорится в подписи к видео.

Сборная России на чемпионате мира по футболу дошла до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти. Денис Черышев провел на турнире пять игр, забил четыре гола и дважды был признан лучшим игроком сборной.

За «Вильярреал» полузащитник выступает с 2016 года, ранее он играл за клуб на правах аренды в сезоне 2014/15.