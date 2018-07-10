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Украина оплатит штраф хорвата Вукоевича после скандала

Андрей Аркадьев
16:58 10.07.2018
«Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!» - заявил президент Федерации футбола Украины и депутат Верховной рады Андрей Павелко.
Украина оплатит штраф хорвата Вукоевича после скандала
Фото: Osvaldo Aguilar/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Федерация футбола Украины (ФФУ) компенсирует штраф, который Международная федерация футбола (FIFA) наложила на члена тренерского штаба сборной Хорватии Огнена Вукоевича за скандальное видео со словами «Слава Украине» после победы сборной России в четвертьфинале ЧМ – 2018.

Об этом рассказал президент ФФУ и депутат Верховной рады Андрей Павелко в эфире телеканала «112». Он добавил, что федерация готова предложить Вукоевичу работу в организации, если он захочет. Павелко давал интервью в футболке полузащитника сборной Хорватии Ивана Ракитича.

«Хорваты – наши друзья. Слава Хорватии! Слава Украине! Героям слава!» - сказал он.

Нардеп не увидел политике в поступке Вукоевича, он считает, что хорват таким образом выразил поддержку его стране.

Напомним, в Сети разгорелся скандал после того, как защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации команды Огнен Вукоевич записали видеообращение, где игрок выкрикивает бандеровский лозунг «Слава Украине», а тренер посвящает Украине и киевскому «Динамо» победу в ¼ финала ЧМ – 2018. (Матч Россия – Хорватия завершился со счетом 2:2, 3:4 по пенальти).

FIFA оштрафовала Вукоевича за его скандальную выходку на 15 тысяч швейцарских франков, а также отстранила от мундиаля, а Вида отделался от федерации предупреждением.

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