Бывший игрок сборной России рассказал, что ждет подопечных Черчесова после ЧМ-2018

Тренеру сборной России Станиславу Черчесову нужно продолжать работу с национальной командой, полагает экс-футболист Ролан Гусев. Своим мнением он поделился со «Звездой».

По словам бывшего игрока сборной России, команда Черчесова показала на ЧМ-2018 очень хороший результат.

«Думаю, что Черчесову нужно продолжать работу со сборной, он все хорошо выстроил, грамотно сделал. После его назначения было много разговоров, но наставник все доказал и показал. Команда дала результат. Ребята заслуживали полуфинала, но в серии пенальти не повезло. Могли бы и до финала дойти. По игре наша сборная ни испанцам, ни хорватам не уступала», - отметил Гусев.

Он также предположил, что сборную России ждет большое будущее, если Черчесов останется во главе команды.

«Как раз для стартующей осенью Лиги наций и чемпионата Европы-2020 команда подобралась достаточно молодая. Есть и опытные игроки. Если Черчесов останется и внесет небольшие коррективы, то у сборной России большое будущее», - заключил эксперт.

После 1/4 финала ЧМ-2018 FIFA подвела итоги прошедший матчей и признала российскую сборную лучшей по оборонительным действиям среди всех участников мундиаля. За пять игр в общей сумме подопечные Черчесова совершили 259 выносов, отбросов и сейвов.

Сборная России по футболу проиграла команде из Хорватии в четвертьфинале турнира. Хозяева мундиаля не сдавались до последнего и уступили гостям лишь в серии пенальти.