FIFA проверит видео хорвата Виды с фразами «Слава Украине» и «Белград в огне»

Международная федерация футбола (FIFA) начала проверку видеозаписи, на которой футболист сборной Хорватии Домагой Вида выкрикивает националистические лозунги «Слава Украине», пьет пиво и говорит фразу «Белград в огне» (можно также перевести как «Белград, гори» или «Белград, жги»). При этом рядом с ним сидит тренер команды Ивица Олич.

«FIFA изучает этот вопрос», - прокомментировали в федерации новый инцидент изданию «Спорт-экспресс».

Ранее хорватский футболист уже был предупрежден за видео, которое появилось после матча с Россией. На нем Вида выкрикивал те же самые лозунги вместе с членом делегации сборной Хорватии Вукоевичем. Сейчас последний выведен из состава команды и оштрафован.