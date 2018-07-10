Кто выйдет в финал ЧМ-2018: прогноз Ловчева на матч Франция - Бельгия

Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев в беседе со «Звездой» назвал своего фаворита в матче полуфинала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии. Игра состоится уже сегодня, 10 июля, в Санкт-Петербурге.

«Я перед началом чемпионата поставил на победу Франции. Команда Франции созрела, хотя и Бельгия созрела тоже. Это будет очень хороший полуфинал, может, не такой яркий поначалу, не забьют много голов, но он будет хороший и по качеству, и по всему. Обе команды действительно готовы к чемпионству. На предыдущих первенствах планеты Бельгия и Франция росли в командном плане. Теперь обладают опытом, коллективом, сыгранностью. Победит Франция», - предположил Ловчев.

По мнению спортивного эксперта, в финальном матче с командой Франции сразится сборная Англии, которой удастся одолеть хорватов в 1/2 финала турнира.

«Побеждают в основном одни и те же команды, поэтому, думаю, что в финале встретятся Англия и Франция, которые уже брали золото чемпионатов мира. Однажды, но поднимали кубок над головой. Они и разыграют между собой чемпионство. Про Бельгию перед чемпионатом говорилось предостаточно, действительно, очень сильная, крутая команда. Но максимум для них - это бронза», - заключил Ловчев.

Матч Франция - Бельгия состоится на арене «Санкт-Петербург» в 21:00 мск.