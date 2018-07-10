Меня не Надежда зовут - Черчесов пошутил о флешмобе в свою честь

Станислав Черчесов пошутил над своим ласковым прозвищем и высказался о флешмобе «усы надежды». Напомним, что такую акцию организовали болельщики сборной России перед началом ЧМ-2018. Его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».

«Захожу я в комнату, там иностранцы сидят, и меня представляют - это наша надежда. Захожу опять - это наша надежда. И они так на меня смотрят. Я говорю - ребята, меня не Надежда зовут!» - пошутил тренер сборной России.

Помимо этого Черчесов предложил уточнять, что понимают под фразой «усы надежды».

Сборная России впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. В последнем матче наша команда проиграла по пенальти Хорватии.