Кот Ахилл из Эрмитажа дал прогноз на матч Франция - Бельгия

Кот Ахилл из Эрмитажа выбрал своего фаворита в предстоящем матче между сборными Франции и Бельгии в полуфинале чемпионата мира 2018.

Как и всегда, перед котом-оракулом были поставлены две миски, на каждой из которых был изображен флаг одной из команд. Немного подумав, Ахилл выбрал миску с бельгийским триколором.

Ахилл считается одним из самых успешных и правдивых животных-предсказателей. Тем не менее, стоит отметить, что за всю свою «карьеру» он все-таки сделал две ошибки.

Матч между двумя сборными пройдет 10 июля, во вторник, в Санкт-Петербурге в 21.00 по московскому времени.