Матч Россия - Хорватия побил рекорд на Украине по просмотрам на ТВ

Матч Россия - Хорватия стал одним из самых рейтинговых спортивных состязаний на украинском телевидении. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба канала «Интер», который транслировал игру.

По данным измерений Индустриального телевизионного комитета Украины (ИТК), матч, который проходил в Сочи 7 июля, смотрели 26% телезрителей на Украине из всех совершеннолетних граждан страны, у которых в момент трансляции игры были включены телевизоры. Всего в стране игру посмотрели более пяти миллионов человек.

Сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018 уступила команде из Хорватии. Хозяев турнира соперникам удалось одолеть лишь в серии пенальти. Теперь хорватской сборной предстоит сыграть за выход в финал с командой из Англии.