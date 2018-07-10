Украинцы массово атаковали соцсети FIFA в поддержку Виды

Шквал негативных комментариев обрушился на официальную страницу FIFA от украинцев.

В атаке приняли участия более 150 тысяч интернет-пользователей. Общими усилиями они снизили оценку страницы с 5 до 1,3 звезд, оставив при этом огромное количество гневных комментариев. Почти все сообщения содержали одну из следующих фраз: «Слава Украине!», «Вида - красавчик», «Позор FIFA».

Во флешмобе приняли участие многие известные украинские деятели, в тот числе и нардеп Украины Борислав Береза, который заявил, что «FIFA - коррупционная структура».

Таким образом, украинские футбольные фанаты высказали свое недовольство принятыми международной футбольной организацией санкциями в отношении хорватского футболиста Домагоя Виды и помощника тренера команды Огнена Вукоевича.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором они благодарят украинских болельщиков за поддержку и кричат в камеру «Слава Украине!» После чего было принятно решение отстранить Вукоевича от участия в ЧМ-2018 и оштрафовать Виду на 15 тысяч швейцарских франков. Многие хорватские СМИ осудили высказывание Виды, назвав инцидент «прямой провокацией»