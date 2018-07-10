Первый полуфинал ЧМ-2018: чего стоит ждать фанатам

Сегодня в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет первая игра полуфинала. Встретятся команды Бельгии и Франции. В четвертьфинале бельгийцам удалось обыграть сборную Бразилии, а французы выиграли у команды Уругвая. Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес уверен, что этот матч – «возможность доказать, что вся работа, проделанная за много лет не была напрасной». Французы последний раз доходили до полуфинала в 2006-м году, а вот Бельгия не добиралась так далеко аж с 1986-го года.