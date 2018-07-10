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Украинская федерация футбола объяснила FIFA лозунг Виды «Слава Украине»

Дарья Михалина
07:06 10.07.2018
Федерация футбола Украины вступилась за хорватского спортсмена, заявив, что в его высказывании не было политического подтекста.
Украинская федерация футбола объяснила FIFA лозунг Виды «Слава Украине»
Фото: Yang Lei / ZUMAPRESS / Globallookpress

Федерация футбола Украины (ФФУ) прокомментировала инцидент с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, который после победы своей команды записал видео, на котором выкрикивал лозунг «Слава Украине!»

По мнению организации, футболист лишь выражал благодарность стране, в клубе которой он состоял долгое время. Так, по мнению членов федерации, Вида мог бы скандировать «Слава Франции!», если бы ранее являлся игроком французского клуба, а не киевского «Динамо».

«Исходя из этого, Федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко посчитали необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в FIFA с соответствующим объяснением лозунга «Слава Украине», а также в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой поддержать позицию ФФУ в FIFA», - говорится в официальном заявлении на сайте организации.

Помимо этого, в федерации поздравили Виду и его команду с выходом в 1/2 финала чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее в Интернете появилось видео, на котором хорватские футболисты Домагой Вида и Огнен Вукоевич благодарят украинских болельщиков за поддержку и кричат в камеру «Слава Украине!»

По данному инциденту FIFA уже открыла дело, а Огнен Вукоевич был отстранен от участия в ЧМ-2018. Многочисленные хорватские СМИ осудили высказывание Виды, назвав инцидент «прямой провокацией».

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