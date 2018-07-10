Россияне назвали главного претендента на победу в ЧМ-2018

Каждый пятый россиянин считает фаворитом чемпионата мира-2018 по футболу сборную Франции. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 21% жителей нашей страны пророчат победу именной этой команде.

На втором месте расположилась сборная Англии. В том, что британцы завоюют чемпионский титул уверены 18% респондентов.

17% россиян считают, что Кубок Мира возьмет Хорватия, а 14% болельщиков ждут победы сборной Бельгии на ЧМ-2018.

Опрос был проведен 8 июля 2018 года, по данным ВЦИОМ статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Первая путевка в финал чемпионата мира будет разыграна уже сегодня, 10 июля, в Санкт-Петербурге. На поле выйдут сборные Франции и Бельгии.

Французы смогли пробиться в полуфинал впервые за последние 12 лет - с того самого исторического матча против Италии, когда в дополнительное время доигрывали вдесятером после скандального удаления Зинедина Зидана. Теперь у команды новая звезда - Килиан Мбаппе, которого сравнивают чуть ли не с Пеле. Возможно, именно он и приведет свою команду к победе.

Но и Бельгия сдаваться не намерена. Российский чемпионат для нынешнего поколения этой сборной, которое называют «золотым», последняя возможность выиграть что-то действительно серьезное, на этом турнире команда не проиграла ни одного матча.

Начало игры в 21:00 по московскому времени. Полуфинал должны посетить президент Франции Эммануель Макрон и бельгийские король Филипп и королева Матильда.