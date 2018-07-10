«Слава Украине!»: в Сети появилось новое видео с пьющим Видой

Украинский блогер опубликовал в Facebook новое видео с защитником сборной Хорватии Домагой Видой, который приветствует всех и снова повторяет: «Слава Украине!».

Футболист также добавляет: «Белград, гори!». Однако, как пишут сербские СМИ, Вида имел в виду киевскую таверну «Белград». В ролике скандальный спортсмен исполняет традиционную сербскую песню югославского певца Томы Здраковича и передает привет аудитории члена штаба сборной Ивицы Олича.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором хорватские футболисты Домагой Вида и Огнен Вукоевич благодарят украинских болельщиков после победы сборной Хорватии над командой из России. Спортсмены вдвоем кричат в камеру «Слава Украине!» и «Эта победа за "Динамо" и Украину!».

По данному инциденту FIFA уже открыла дело, а Огнен Вукоевич был отстранен от участия в ЧМ-2018 по решению хорватского футбольного союза. Хорватские СМИ осудили высказывание Виды, назвав его провокацией.