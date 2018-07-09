Памела Андерсон посетит ЧМ-2018

Американская актриса Памела Андерсон, подруга защитника сборной Франции Адиля Рами, приедет в Петербург на полуфинал ЧМ-2018 против команды Бельгии. Об это сообщает ТАСС.

По данным французского издания Closer, 51-летняя знаменитость прилет на самолете вместе с родственниками других спортсменов, для которых Федерация футбола Франции арендовала воздушное судно.

Отмечается, что Андерсон и Рами встречаются с 2017 года.

Напомним, полуфинальная встреча между французами и бельгийцами состоится 10 июля в Петербурге. Вторая пара полуфиналистов — Англия и Хорватия — проведут матч 11 июля.