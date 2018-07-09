FIFA оштрафовала Вукоевича за скандальное видео со словами «Слава Украине»

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала помощника главного тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за видеообращение, в котором после матча национальной команды со сборной России он заявил, что «это победа для Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Вукоевичу вынесено предупреждение за «неспортивное поведение» с учетом того, что он уже принес извинения перед россиянами за инцидент, а Хорватский футбольный союз лишил спортсмена аккредитации на чемпионате мира – 2018.

Другой участник видео, который произнес бандеровский лозунг «Слава Украине», избежал дисквалификации, а лишь отделался предупреждением от FIFA. В свое оправдание он сказал, что в его словах не было политического подтекста, а он таким образом поблагодарил за поддержку с Украины.