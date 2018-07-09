Российские фанаты прервали интервью Алли гимном Великобритании

Российские фанаты необычным способом поддержали полузащитника сборной Англии Деле Алли.

Футболист прогуливался по лесу и давал интервью журналисту Sky Sports News Робу Дорсетту, но в какой-то момент к ним подъехал автомобиль с россиянами.

Болельщики, увидев Алли, включили гимн Великобритании. Игрок улыбнулся и пожал руку одному из фанатов. Видео необычного инцидента журналист опубликовал в своем Twitter - аккаунте.

В полуфинале чемпионата мира – 2018 сборная Англии сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 11 июля на московском стадионе «Лужники». Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Англичане впервые с 1990 года пробились в 1/2 финала.