Немецкие СМИ заподозрили российских футболистов в применении «секретного» допинга

Россия перед вторым таймом со сборной Хорватии нюхала ватные тампоны, пропитанные аммиаком. Об этом сообщило немецкое издание Bild. Каким образом журналисты немецкого издания могли определить происхождение некого вещества на ватках, пока остается необъяснимым.

Немецкие СМИ уверены, что вдыхание паров нашатыря улучшает координацию и повышает скорость реакции. Именно поэтому футболисты сборной России так эффективно играли на этом ЧМ-2018. Возмутило журналистов и то, что никто не запрещает нюхать нашатырь.

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал изданию «Чемпионат» ситуацию с «секретным допингом».

«Речь идет об обычном нашатырным спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», - сказал Безуглов.

Ранее британские и американские СМИ требовали ужесточить контроль за применением допинга в России.