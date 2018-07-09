Марио Фернандеса может перекупить итальянский «Интер»
После успешной игры 27-летнего бразильского футболиста Марио Фернандеса за сборную России на чемпионате мира по футболу им заинтересовались в итальянском «Интере».
По сведениям издания Calciomercato, миланский клуб рассчитывает приобрести защитника ЦСКА на позицию своего правого защитника. Одновременно на нее же претендует футболист сборной Хорватии и испанского «Атлетико», 26-летний Шиме Врсалько. И этот вариант для итальянцев пока является приоритетным. Однако, если трансфер Врсалько не состоится, тогда они намерены выкупить Марио Фернандеса. Ранее СМИ сообщили, что интерес к Фернандесу также проявила и испанская «Валенсия».
Бразильский футболист играет за московский клуб ЦСКА с 2012 года. В 2016 году спортсмен получил российское гражданство. За сборную России Фернандес провел десять матчей, в том числе пять - на чемпионате мира. Марио стал автором второго гола нашей сборной в матче со сборной Хорватии: футболисту удалось сравнять счет в дополнительное время. А вот серии послематчевых пенальти его удар по воротам соперника был не так точен, за что он впоследствии извинился перед российскими болельщиками.
«Я бы хотел попросить прощения за нереализованный пенальти. Нужно оставаться мужчиной и брать на себя ответственность. Я знаю цену смазанному пенальти, но он не стирает всего, чего мы добились. Партнеры говорят, что мне не нужно извиняться. Это только показывает, насколько крепкий у нас коллектив», - привел слова Фернандеса портал «Чемпионат».