Марио Фернандеса может перекупить итальянский «Интер»

После успешной игры 27-летнего бразильского футболиста Марио Фернандеса за сборную России на чемпионате мира по футболу им заинтересовались в итальянском «Интере».

По сведениям издания Calciomercato, миланский клуб рассчитывает приобрести защитника ЦСКА на позицию своего правого защитника. Одновременно на нее же претендует футболист сборной Хорватии и испанского «Атлетико», 26-летний Шиме Врсалько. И этот вариант для итальянцев пока является приоритетным. Однако, если трансфер Врсалько не состоится, тогда они намерены выкупить Марио Фернандеса. Ранее СМИ сообщили, что интерес к Фернандесу также проявила и испанская «Валенсия».

Бразильский футболист играет за московский клуб ЦСКА с 2012 года. В 2016 году спортсмен получил российское гражданство. За сборную России Фернандес провел десять матчей, в том числе пять - на чемпионате мира. Марио стал автором второго гола нашей сборной в матче со сборной Хорватии: футболисту удалось сравнять счет в дополнительное время. А вот серии послематчевых пенальти его удар по воротам соперника был не так точен, за что он впоследствии извинился перед российскими болельщиками.