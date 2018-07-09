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Мать Ханникатта заявила, что экс-форварда «Химок» застрелила полиция

Александра Арсентьева
13:19 09.07.2018
Стэйзел рассказала, что просила показать тело сына, но сотрудники полиции отказали ей.
Мать Ханникатта заявила, что экс-форварда «Химок» застрелила полиция
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Мать экс-форварда «Химок» Тайлера Ханикатта Лайза Стэйзел заявила, что считает, что ее сын не покончил с собой. Об этом сообщает Eurohoops.

Седьмого июля игрок, которому было 27 лет, после перестрелки был обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Тайлер не стрелял в полицейских, он стрелял из окна в воздух, не целясь в них. Все из-за того, что он был сильно напуган. К дому подъехали 30 машин и три вертолета. И это все против одного человека», - сказала Стэйзел.

Она добавила, что видела следы крови по всему дому: в коридоре, в туалете, а также в спальне сына. По ее заявлению, баскетболист в себя не стрелял. Если делаешь так, то умираешь сразу, а не ходишь по дому, отметила женщина.

«Уверена, что один из полицейских выстрелил в него через окно», - сказала мать спортсмена.

Стэйзел рассказала, что просила показать тело сына, но сотрудники полиции отказали ей. Она не знает, куда именно попали полицейские.

«Мне заявили, что расследование продлится десять месяцев. Но как я могу быть уверена, что мне скажут правду?» - добавила она.

Напомним, с 2014 по 2016 и с 2017 по 2018 годы Ханикатт выступал за подмосковную баскетбольную команду. В прошлом сезоне он провел 33 матча за «Химки», набирая в среднем за игру 9,8 очков, делая 1,9 передачи и совершая 5,9 подборов. Контракт Ханикатта с «Химками» закончился после сезона-2017/18, он являлся свободным агентом.  

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