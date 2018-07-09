Футболист сборной Украины заступился за Смолова

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев поддержал российского футболиста Федора Смолова после того, как тот не сумел реализовать пенальти. Он заявил, что уверен, что у Смолова все впереди, и российский нападающий еще не раз сможет проявить себя.

В своем Instagram Селезнев отметил, что критика в адрес 28-летнего футболиста не обоснована.

«Он хотел лучшего, но это футбол, и ошибки свойственны людям. Бывают подъемы и спады. Тот, кто не падает - тот не поднимается», - добавил украинский спорсмен.

Напомним, 7 июля российская сборная в борьбе за выход в полуфинал ЧМ-2018 уступила команде Хорватии по серии пенальти. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти победу со счетом 4:3 одержала хорватская команда.