Сборная России признана лучшей командой в защите на ЧМ-2018

После четвертьфинала чемпионата мира по футболу – 2018 FIFA подвела итоги прошедших матчей.

Так, сборная России была признана лучше по оборонительным действиям среди всех участников футбольного первенства. За пять матчей в общей сумме российская команда совершила 259 выносов, отбросов и сейвов.

Более того, в список лучших бомбардиров попал Денис Черышев, который делит второе место вместе с бельгийским футболистом Ромелу Лукаку. На первом месте рейтинга на настоящий момент располагается англичанин Гарри Кейн.

Также отличился россиянин Роман Зобнин. Он был назван лучшим игроком по пробегу - 62 километра за пять игр, что он провел на поле.

Сборная России по футболу, одолев одну из сильнейших сборных - Испанию, дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, в котором уступила команде из Хорватии только в серии пенальти.

На следующий день после матча в Москве состоялась встреча команды Станислава Черчесова с болельщиками в фан-зоне на Воробьевых горах, где собрались десятки тысяч футбольных фанатов.