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Массовая драка между судьей и баскетболистами попала на видео

Александра Арсентьева
09:05 09.07.2018
На кадрах видно, как несколько игроков набрасываются на судью.
Видео: Sportingnews / Twitter

В США баскетболисты избили рефери в во время финальной игры. Потасовка произошла во время игры между баскетбольными командами Chicago's R.A.W. Athletics и Texas' Houston Raptors.

Жестокая драка попала на видео, на его кадрах видно, как несколько игроков набрасываются на судью. На какое-то время участников потасовки удается разнять, но вскоре баскетболисты и судья сцепляются в драке с новой силой, и в ней уже участвует гораздо больше людей. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам главного тренера Chicago's R.A.W. Athletics Говарда Мартина, драка началась из-за свистка судьи, который не понравился одному из игроков.

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