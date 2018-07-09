«Это прямая провокация»: хорватские СМИ осудили высказывание Виды

Хорватский футбольный союз (HNS) выступил с официальным заявлением после инцидента с публикацией защитником сборной Домагоем Видой видео, на котором он выкрикивает лозунг «Слава Украине!» В организации попросили футболистов воздержаться от любых высказываний с политическим подтекстом.

Просьбу футбольного союза поддержали многочисленные хорватские СМИ, которые также выступили с резкой критикой в отношении спортсмена.

Издание Dneno.hr отмечает легкомысленность поступка Виды. Index пишет, что многие сейчас осуждают Виду в Хорватии, но «но не из-за любви к россиянам, а из-за возможного наказания FIFA».

Издание Sportarena добавляет, что, пусть футболист на протяжении длительного времени и выступал за украинский клуб, он не должен был допускать столь неосторожного высказывания и, тем более, выкладывать видео подобного характера в Сеть.

Напомним, ранее сообщалось, что FIFA может дисквалифицировать защитника хорватской сборной Домагоя Виду за лозунг «Слава Украине!» в видеообращении, записанном после матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.