Овечкин прогулялся по Красной площади с Кубком Стэнли

Известный хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин привез в Москву Кубок Стэнли и прогулялся с ним по Красной площади.

Как пишет ТАСС, это было неофициальное мероприятие. Овечкин пронес легендарный трофей от Манежной площади до Спасской башни, где спортсмен остановился и сделал несколько фотографий.

На главной российской площади хоккеиста окружили болельщики, которые кричали Овечкину, что гордятся им, что «Россия любит его».

«Сейчас мне кажется, что он совсем не тяжелый», − заявил Овечкин, пронеся Кубок на руках через всю площадь.

Самый почтенный Кубок мирового хоккея был выставлен в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах 7 июля.