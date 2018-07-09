Два футболиста сборной Хорватии обратились в больницу после матча с Россией

Два футболиста сборной Хорватии обратились за медицинской помощью в одну из московских больниц после четвертьфинального матча со сборной России на ЧМ-2018 в Сочи, пишет «Интерфакс».

По данным источника, два игрока сборной Хорватии по рекомендации врача должны будут пройти обследование в Боткинской больнице. У них нет никаких серьезных травм, однако были обнаружены гематомы, поэтому им назначили МРТ, добавил он.

По уточненной информации другого источника, речь идет о спортсменах Марио Манджукиче и Иване Стриниче.

Напомним, 7 июля сборная России уступила сборной Хорватии в ¼ чемпионата мира после серии послематчевых пенальти (3:4). В полуфинале хорваты встретятся со сборной Англии, матч состоится 11 июля в 21:00 мск.