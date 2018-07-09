Дзюба и Черышев попали в символическую сборную открытий ЧМ-2018

Футболисты сборной России - нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев - были включены в символическую сборную открытий чемпионата мира-2018 по версии телеканала ESPN.

Игроки стали лучшими бомбардирами национальной команды на турнире: Дзюба забил три гола, а Черышев – четыре.

Вратарским «прорывом» журналисты назвали южнокорейского спортсмена Чо Хен У, среди защитников сумели удивить Бенжамен Павар и Лукас-Франсуа Эрнандес из сборной Франции, Мортеза Пуралиганджи из Ирана и англичанин Гарри Магуайр.

В символическую сборную также попали полузащитники Родриго Бентанкур из национальной команды Уругвая, японец Такаси Инуи, а из нападающих отличились австралийский футболист Мэтью Леки и хорватский - Анте Ребич.

Сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в упорной борьбе с командой Хорватии уступила только в серии послематчевых пенальти.

Артем Дзюба на встрече с болельщиками в Москве поблагодарил всех за поддержку и отметил, что для футболистов сборной было «огромной честью и гордостью играть за нашу страну».

А главный тренер команды России Станислав Черчесов поделился планами на следующий чемпионат мира, который пройдет в 2022 году в Катаре.