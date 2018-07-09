Скандальный «разоблачитель допинга» Зеппельт раскритиковал FIFA

Немецкий журналист, автор фильмов о допинге Хайо Зеппельт раскритиковал Международную федерацию футбола (FIFA) за организацию допинг-контроля на чемпионате мира-2018.

По его мнению, на этом турнире за все, что связано с допингом, в том числе взятие проб, их транспортировку и тестирование образцов, отвечает исключительно FIFA, тогда как на других мировых футбольных первенствах работали независимые наблюдатели Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Сейчас на турнире нет внешних и независимых экспертов. Взятие проб, транспортировка и тестирование образцов – ФИФА все делает самостоятельно», - пожаловался «разоблачитель» в статье на портале sportschau.de.

Он также заявляет, что якобы 90% проб даже не будут проверены на гормон роста и пептиды.

В самом FIFA 6 июля объявили, что организация не выявила случаев положительных допинг-проб на чемпионате мира в России.

Ранее вокруг Зеппельта разразился скандал с российской визой, которую он якобы не мог получить к ЧМ-2018. Российская сторона выдала ему разрешение на въезд, но он посчитал, что ехать в Россию было бы «слишком большим риском».