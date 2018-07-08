Черчесов пообещал «сделать лучше» на ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пообещал, что в 2022 году на чемпионате мира в Катаре наши футболисты выступят еще лучше, чем на домашнем ЧМ-2018.

«Понятно, что хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через четыре года в Катаре сделаем лучше», - сказал 54-летний специалист на встрече с болельщиками.

Он также призвал всех поддержать национальную команду в Катаре, отметив, что «без вас там будет сложно».

«Мы все были вместе, вы были не только 12-м, но и 13-м, 14-м, 15-м, 16-м игроком», - поделился Станислав Саламович впечатлениями после домашнего турнира.

Нападающий сборной России Артем Дзюба также поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Для нас огромная честь и гордость играть за нашу страну, всем сердцем. Мы доказали, что мы - футбольная страна!» - сказал футболист.

Сборная России на домашнем чемпионате мира вышла из группы, разгромив команды Египта и Саудовской Аравии и уступив лишь Уругваю. В 1/8 финала турнира наши футболисты одолели одну из сильнейших сборных – Испанию, а в четвертьфинале уступили хорватам только в серии пенальти.

После возвращения из Сочи в Москву, команда Станислава Черчесова отправилась на Воробьевы горы, где собрались десятки тысяч футбольных болельщиков.