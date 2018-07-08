Боксер Лебедев назвал Виду «хорватским петушком»

Бывший чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал фотографию украинского боксера Ивана Редкача, на которой тот запечатлен с защитником сборной Хорватии Домагое Видой. Фото доступно в социальной сети Instagram.

«Петушок хорватский», - написал Лебедев в комментариях к снимку.

Ранее после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вида записал видео с бывшим игроком Огненом Вукоевичем видео, на котором запечатлено, как они кричат «Слава Украине».