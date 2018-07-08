Боксер Лебедев назвал Виду «хорватским петушком»
Ранее Вида записал видео с бывшим игроком Огненом Вукоевичем видео, на котором запечатлено, как они кричат «Слава Украине» .
Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress
Бывший чемпион WBA в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал фотографию украинского боксера Ивана Редкача, на которой тот запечатлен с защитником сборной Хорватии Домагое Видой. Фото доступно в социальной сети Instagram.
«Петушок хорватский», - написал Лебедев в комментариях к снимку.
Ранее после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 Вида записал видео с бывшим игроком Огненом Вукоевичем видео, на котором запечатлено, как они кричат «Слава Украине».