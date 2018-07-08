В Хорватии сделали заявление по ситуации с Видой

Хорватский футбольный союз попросил игроков национальной сборной не делать заявления с политическим подтекстом. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В заявлении говорится, что слова защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и бывшего футболиста национальной сборной Огнена Вукоевича про Украину и киевский «Динамо» связаны исключительно с многочисленной поддержкой, полученной из Украины. Несмотря на это, союз предупредил спортсменов и других членов команды, что нужно воздержаться от любых политических высказываний.

Напомним, что сборная Хорватии в субботу в Сочи победила команду России в матче 1/4 финала чемпионата мира. После встречи в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как защитник хорватской сборной Домагой Вида крикнул «Слава Украине», а бывший футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавил «Это победа за «Динамо» и за Украину». Оба спортсмена ранее играли за киевский «Динамо». В воскресенье FIFA вынесла Виде предупреждение