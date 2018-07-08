Женская сборная России по пляжному футболу впервые в истории завоевала Кубок Европы

Впервые участницы российской женской сборной по пляжному футболу выиграли Кубок Европы, опередив всех своих соперниц. Матч финала первенства они провели против команды из Швейцарии.

На первых минутах игра казалась сумбурной, не представляющей ярких запоминающихся моментов — команды пытались поймать ритм и найти «свою» игру. Обе команды боялись допустить ошибку и пропустить мяч.

Однако, первый гол уже на 4-ой минуте встречи оказался забит в ворота Швейцарии — его автором стала Анастасия Горшкова. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Матч выдался напряженным, соперницы дышали друг другу в спину и старались не уступить ни в чем и нигде. Итоговый счет матча — 6:7 в пользу российской женской сборной по пляжному футболу.