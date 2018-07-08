FIFA вынесла Виде предупреждение за выкрик «Слава Украине!»

Международная федерация футбола (FIFA) отреагировала на инцидент с выкриком «Слава Украине!», которым отметился защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу - 2018 со сборной России.

В организации не стали дисквалифицировать хорватского игрока. Дисциплинарный комитет FIFA вынес защитнику сборной предупреждение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на футбольную федерацию.

Напомним, ранее сообщалось, что FIFA может дисквалифицировать защитника хорватской сборной Домагоя Виду и тренера Огнена Вукоевича за лозунг «Слава Украине!» в видеообращении, записанном после матча 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.