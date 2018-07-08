Мои воины - Дзюба сделал селфи с каждым игроком сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба сфотографировался со всеми игроками национальной команды. Он выложил селфи на своей странице в Instagram.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 8 Июл 2018 в 3:34 PDT

Все снимки Дзюба подписал одинаково: «Мои воины! Моя гордость!».

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 8 Июл 2018 в 3:33 PDT

В субботу сборная России уступила команде из Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Российские футболисты первыми открыли счет в матче.