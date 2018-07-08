Мои воины - Дзюба сделал селфи с каждым игроком сборной России
Накануне сборная России уступила команде из Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба сфотографировался со всеми игроками национальной команды. Он выложил селфи на своей странице в Instagram.
Все снимки Дзюба подписал одинаково: «Мои воины! Моя гордость!».
В субботу сборная России уступила команде из Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Российские футболисты первыми открыли счет в матче.