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Не проиграли, а красиво отошли - западная пресса восхитилась игрой российской сборной

Екатерина Масло
18:14 08.07.2018
Ранее сборная России уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Не проиграли, а красиво отошли - западная пресса восхитилась игрой российской сборной
Фото: Christian Charisius / dpa / globallookpress

Игра России и Хорватии в четвертьфинале - это тот случай, когда поражение в чем-то становится победой. Даже если не говорить о том, что выход в четвертьфинал - это лучший результат нашей сборной на мировых первенствах. То, что они сделали накануне, - триумф, это был просто невероятный футбол.

Пресса, в том числе и западная, не скупится на эмоции. «Не проиграли, а красиво отошли», - пишут блогеры в соцсетях. Сложно сказать, сколько раз болельщики хватались за сердце в течение этих двух с лишним часов.

Матч-трилллер, матч-история. И пусть этот вечер станет прощальным для хозяйки чемпионата мира. Сборная России сделает больше, чем просто забьет победный гол. Это будет борьба, после которой не верящих в чудеса в нашей стране точно не останется.

Открыл счет Денис Черышев.

Хорваты стали быстро догонять. Результат 1:1 продержался до финального свистка. Но в дополнительное время противник все же вышел вперед. Когда уже показалось, что все, на этом порешили, после подачи со штрафного головой забил Марио Фернандес.

Да, Россия уступила в серии пенальти. И это чистая лотерея. В полуфинале с англичанами могла быть наша сборная! Теперь это звучит убедительно. Это расставание из тех, что нужно запомнить.

Фан-зоны от Сочи до Москвы переполнены. Специально под матч с Хорватией даже открылась новая площадка для болельщиков в Тушино.

Метро и улицы Москвы на время матча опустели. Но в первые же минуты после окончания игры город встает в пробках. Триколоры из автомобилей, скандирование «Россия» - едва ли это можно назвать проигрышем. Из уст болельщиков раздается лишь благодарность.

Пользователи соцсетей, в том числе и многие артисты, объединились, чтобы поддержать сборную, которая подарила им так много эмоций на этом турнире.

Роскосмос выразил отдельную благодарность наставнику команды Станиславу Черчесову.

Игру сборной России комментируют и на Западе. Итальянская La Gazzetta dello Sport отмечает, что во время матча с хорватами россияне проявили волю к победе и стойкость характера. Французская L’Equip хвалит Станислава Черчесова за смелый и продуманный план на игру. Британские The Guardian и BBC сходятся во мнении, что выступление нашей команды было ярким, сенсационным и героическим. The Telegrapf пишет, что Россия поразила и удивила тем, что порой было трудно соответствовать ее темпу, и показала быстрый и яростный футбол. Отдельно иностранные журналисты отмечают игру нападающего Артема Дзюбы. Испанская Маrca удостоила его звания короля.

Танцы всю ночь на улицах - это тоже своего рода спасибо. За праздник, которого никто в самом начале пути даже не ждал, за непередаваемые эмоции. За то, что этот вечер как никогда объединил сборную с болельщиками. Хочется верить - ради новых побед.

Через несколько минут после того, как по воротам сборной России был пробит последний пенальти, Станиславу Черчесову позвонил президент. Как рассказал наставник нашей сборной, Владимир Путин поздравил его с хорошей игрой и пожелал команде держать выше голову и делать следующие шаги. А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вообще практически повторил трогательную речь Артема Дзюбы, который перед серией 11-метровых сказал команде: «Парни, я горжусь вами». По словам Пескова, наши проиграли в честной красивейшей игре. Он добавил, что президент предложил футболистам вместе с тренером встретиться и обсудить итоги соревнований. Не исключено, что эта встреча может произойти еще до финала.

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