Путин обсудит с российской сборной итоги ЧМ-2018
Встреча может состояться до финала мирового первенства по футболу.
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Через несколько минут после того, как по воротам сборной России был пробит последний пенальти, Станиславу Черчесову позвонил президент России Владимир Путин. Как рассказал наставник нашей сборной, Владимир Путин поздравил его с хорошей игрой и пожелал команде держать выше голову и делать следующие шаги.
А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков вообще практически повторил трогательную речь Артема Дзюбы, который перед серией 11-метровых сказал команде:
«Парни, я горжусь вами».
По словам Пескова, россияне проиграли в честной красивейшей игре. Он также добавил, что президент предложил футболистам вместе с тренером встретиться и обсудить итоги соревнований. Не исключено, что эта встреча может произойти еще до финала ЧМ-2018.