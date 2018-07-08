В Москве десятки тысяч болельщиков встретили сборную России по футболу

В Москве на Воробьевых горах собрались десятки тысяч футбольных болельщиков. Все они пришли в этом место с одной единственной целью - поприветствовать овациями российскую сборную, показавшую накануне невероятную волевую игру в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.

Игроков команды встречали одобрительным скандированием, приветственными и благодарственными баннерами. В том числе одним из них оказался и тот, благодаря которому российские футболисты получали колоссальную поддержку во время своих игр: растяжка «Играем за вас», которую они вынесли на поле после своей победы над сборной Испании в 1/8 финала.

Команда Станислава Черчесова вернулась в Москву, сыграв четвертьфинал со сборной Хорватии, и первое, что сделали футболисты, - встретились со своими фанатами. Им явно есть что сказать друг другу.