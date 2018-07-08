Определены все полуфиналисты ЧМ-2018

Все участники полуфинала определены. Битва за медали чемпионата начнется послезавтра в Санкт-Петербурге, где сыграют сборные Франции и Бельгии. Французы получили путевку в 1/2 финала, победив со счетом 2:0 Уругвай. Национальная команда Бельгии обошла в четвертьфинале бразильцев (счет 2:1).

В среду, 11 июля, в «Лужниках» встретятся команды Англии и Хорватии. Англичане прошли в полуфинальный этап, забив два мяча в ворота шведов и не пропустив ни одного в свои. Хорватия же с отрывом лишь в один мяч победила в матче с Россией по пенальти.